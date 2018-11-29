Турция и Россия проведут сделку по С-400 в нацвалютах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV заявил, что Москва и Анкара проведут сделку по поставкам в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в национальных валютах.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» рассказал, что Россия вынуждена была отказаться от расчетов в американских долларах, хотя сама этого не хотела, отметив, что сделка по передаче ЗРК турецкой стороне заключена.

Российский лидер уточнил, что контракт на зенитно-ракетные комплексы - это всего лишь один из примеров. Остальные сделки также проводятся в национальных валютах. Президент добавил, что российская экономика способна адаптироваться к любым сложностям и создает все необходимые условия для внутреннего развития.

Передача Турции зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» состоится в июне следующего года. Часть этой сделки Анкара оплатит сама, вторую Москва предоставила турецкой стороне оборонного кредита.