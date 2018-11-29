Крылья, хвост и сотня зубов: на пляже в Новой Зеландии нашли скелет жуткого существа

Жительница Новой Зеландии во время прогулки обнаружила на берегу водоема скелет жуткого существа неизвестного происхождения. Снимки получили широкое распространение в Сети после того, как их опубликовал известный местный журналист Крис Линч.

Запечатленное на снимках существо выглядит пугающе. Оно может «похвастаться» длинным хвостом, когтями, своеобразными костяными «крыльями» и полной зубов пастью. На вид существо напоминает монстра из серии фильмов «Чужой».

«Кто-нибудь может определить, что это за морская тварь? Местная жительница отправила мне эти фотографии. Она нашла это на пляже после шторма. Похоже на что-то инопланетное», - написал журналист, прикрепив к записи снимки.

По мнению ихтиолога Малькольма Фрэнсиса из Национального исследовательского института воды и атмосферы, скелет принадлежит скату. Как уточняет Daily Mail, скорее всего, это самец вида Dipturus nasutus.