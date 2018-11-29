СМИ: в России станут пускать в самолет по смартфону

В следующем году посадочные талоны в аэропортах России могут измениться. Вместо привычных бумажных документов появятся электронные талоны, которые можно будет использовать с помощью смартфона и QR-кода на нем.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на министерство внутренних дел, приказ о введении электронных посадочных талонов уже согласован с Минтрансом. Это решение поможет исправить существующий в текущем законодательстве пробел, согласно которому электронный талон равнозначен бумажному.

Несмотря на этот нюанс закона, путешественникам для полета необходимо иметь физический штамп о прохождении досмотра, который ставится на бумажный билет. Предполагается, что это несоответствие будет устранено.

Данная инициатива поддержана российскими аэропортами. По мнению экспертов, которые приводит издание, решение позволит заметно снизить затраты воздушной гавани и сократить время на посадку пассажиров.