В МИД заявили, что на Западе могли заранее знать о провокации Украины

Инцидент в Керченском проливе не был случайным, Запад мог знать о нем заранее. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, западные партнеры могли как минимум, догадываться, а, возможно, участвовать в разработке провокации.

«Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались — как минимум, знали — это реалистично, а может быть и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры», - отметила дипломат.

В воскресенье, 25 ноября, украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации и игнорируя требования катеров и кораблей пограничной службы ФСБ и ЧФ России немедленно остановиться, совершали опасные маневры, за что были задержаны.

После этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ СНБО о введении в 10 областях страны военного положения. Документ, поддержанный украинским парламентом, вступил в силу 28 ноября. Особый правовой режим будет действовать в течение 30 дней.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, указал на признаки заготовленной заранее провокации. Глава государства предположил, что попытка прорыва украинских моряков к российским границам стала лишь предлогом для Киева ввести военное положение на Украине.