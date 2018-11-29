Названы самые популярные у россиян породы кошек

У жителей России пользуются высоким спросом кошки определенных пород. Самой популярной в этом году, несмотря на высокую стоимость, стала священная бирма или бирманская кошка.

В списке наиболее востребованных кошек также значатся мейн-кун (второе место), скоттиш-фолды и канадские сфинксы, разделившие третье место, сообщили в Ассамблее профессиональных клубов любителей кошек (РСА), пишет Агентство городских новостей «Москва».

Ранее немецкий шпиц был назван самой популярной породой собак в России. На втором и третьем месте расположились йоркширский терьер и чихуахуа.