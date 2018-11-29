Для сериала «Игра престолов» снят специальный эпизод

Для знаменитого сериала «Игра престолов» еще в конце 2018 года в Белфасте был снят специальный эпизод, в котором играют актеры из предыдущих сезонов, в том числе Шон Бин в роли Неда Старка, персонаж которого был убит в одной из серий.

Выпуск не будут показывать в эфире, он войдет в специальное издание всей саги. Телеканал HBO выпустит его после финального эпизода в следующем году. Помимо Шона Бина, в спецвыпуске может появиться Джейсон Момоа в роли кхала Дрого, который по сценарию ранее также погиб, сообщает The Independent. Официально эта информация не подтверждена.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года. Восьмая часть, съемки которой закончились в июле 2018-го, станет финальной. Ее точная дата выхода пока неизвестна.