Огромные киты выбросились на берег Кунашира: видео

На острове Кунашир на берег выбросились двое китов. Это произошло рядом с охранной зоной заповедника «Курильский».

Как сообщает местное агентство Sakhalin Media, на момент обнаружения млекопитающие были еще живы. Они пытались развернуться в сторону океана, однако застряли на мели.

На место выехали сотрудники заповедника, однако к моменту их прибытия киты были уже мертвы. По словам представителя администрации природного комплекса Ирины Неведомской, особи были очень крупными. На суше они погибли быстро, буквально раздавленные собстенным весом.

Сотрудник заповедника подчеркнула, что оказать помощь столь крупным млекопитающим, если они выбросились на берег, почти невозможно. Иногда специалистам удается успеть вернуть в океан более мелких китообразных, но в данном случае спасти животных не представлялось вероятным.