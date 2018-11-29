Научная сенсация: в Израиле нашли 9000-летнюю каменную маску

В Израиле в районе Пней Хавер к югу от Хеврона обнаружили уникальную маску, сделанную более девяти тысяч лет назад. Найденную древность передали властям страны.

Маска вытесана из известняка, на ее краях просверлены четыре отверстия – вероятно, чтобы привязывать к лицу. Специалисты отмечают высокий уровень работы древних мастеров, маска очень симметрична, ей приданы очертания человеческого лица, хорошо видны скулы.

Израильские ученые считают, что каменные маски связаны с периодом аграрной революции, переходом от присваивающей экономики (охота и собирательство) к производящей, к земледелию и скотоводству, пишет The Times of Israel. Находка уникальна, поскольку пока в мире найдено только 15 масок данного периода.