Ребенок прервал аудиенцию Папы Римского, чтобы потрогать гвардейца: видео

Еженедельная аудиенция, которую глава католический церкви Папа Римский Франциск дает в Ватикане, была прервана неожиданным образом. На подиум, где сидел понтифик в окружении ассистентов и гвардейцев, вбежал маленький мальчик.

Инцидент оказался запечатлен на видео. Вероятно, мальчику стало скучно слушать речи со сцены, зато заинтересовали люди на ней. Он вбежал на подиум и решил рассмотреть их поближе.

Далее события развивались неожиданно. Наблюдавшие сцену люди были уверены, что ребенок подойдет к понтифику, который находился в центре внимания. Видимо, так решил и сам Папа Римский.

Однако ребенка глава католической церкви не заинтересовал. Мальчик пробежал мимо Франциска и принялся дергать за одежду ватиканского гвардейца в яркой форме, а после стал дурачиться за спиной понтифика. Как отмечает BBС, впечатленный непосредственностью ребенка Папа Римский попросил не уводить его сцены, поскольку мальчик напомнил ему о свободе перед лицом Господа.