ЕС принял заявление по инциденту в Керченском проливе

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини провела встречи с коллегами из стран ЕС в связи с инцидентом в Керченском проливе, по итогам которых Евросоюз принял заявление.

В документе говорится, что «ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни». В заявлении Евросоюза по инциденту с кораблями ВМС Украины не упоминаются санкции, пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза призвала стороны к сдержанности и деэскалации созданной ситуации, при этом Могерини считает, что Москва должна освободить нарушившие российскую границу суда.

В воскресенье, 25 ноября два бронекатера и буксир военно-морских сил Украины незаконно вторглись в территориальные воды России. На требования остановиться нарушители не отреагировали и были задержаны российскими пограничниками.

После этого инцидента Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, который поддержала Верховная рада на внеочередном заседании. Документ вступил в силу 28 ноября и будет действовать в течение 30 дней на территории десяти украинских областей.