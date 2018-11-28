Власти Запорожья не смогли лишить русский язык регионального статуса

Городской совет Запорожья не смог лишить русский язык статуса регионального в области. Депутаты совета не сумели набрать достаточного количества голосов, чтобы отменить свое же решение, принятое ранее.

Как сообщает агентство УНН, депутатам городского совета не удалось прийти к согласию между собой, в связи с чем голосованием было провален. Стоит отметить, что изначальный закон о статусе языка касался и ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях.

Кроме того, депутаты не смогли решить и другую «насущную» проблему города – отменить собственное решение от 2007 года под названием «О создании условий для дальнейшего развития языка в Запорожье». Это же касается и решения о проведении консультативного референдума о предоставлении русскому языку статуса государственного вместе с украинским, которое было принято еще в 2009 году.

Ранее стало известно, что депутаты Херсонского городского совета, в отличие от запорожских, отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. В 2012 году в Херсоне русский язык получил статус регионального в рамках закона «Об основах государственной языковой политики», однако позже Киев отменил закон о языке.