В ЛНР заявили, что СБУ задерживает мужчин призывного возраста на границе с Донбассом

Сотрудники службы безопасности Украины задерживают мужчин призывного возраста на линии соприкосновения в Донбассе.

Согласно данным Министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики, задержания происходят на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская».

Оперативники украинской спецслужбы останавливают всех мужчин до 50 лет, и выясняют у них данные о воинском учете, сообщает «Луганскинформцентр».

Напомним, на Украине введено военное положение. Указ президента страны Петра Порошенко, поддержанный депутатами Верховной рады, вступил в силу 28 ноября и коснулся 11 регионов.

Особый правовой режим будет действовать в течение 30 дней на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Луганской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областей и внутренних вод Украины Азово-Керченской акватории.

Указ о введении военного положения был принят после провокации Киева в Керченском проливе, когда корабли военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны.