СМИ: при ударе коалиции США в сирийском Хаджине погибли шесть человек

Международная коалиция во главе с США нанесла ряд авиаударов по зданию в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели шести человек. Еще несколько человек – ранены. Об этом сообщает РИА Новости с отсылкой на гостелевидение Сирии.

По данным СМИ, здание использовалось боевиками как тюрьма, в ней в заключении находилось мирные жители провинции.

Отмечается, что авиаудары по городу Хаджин регулярны. Они проводятся якобы для того, чтобы оказать помощь отрядам «Сирийских демократических сил» в борьбе с ИГИЛ*.

Местные СМИ не раз заявляли об атаках, совершенных коалицией США, жертвами которых становится мирное население страны. Ранее министерство иностранных дел Сирии направило в ООН требование о расследовании применения запрещенного белого фосфора в Хаджине.