Огромный рекламный щит рухнул на прохожих: видео

В провинции Цзилинь в Китае гигантский рекламный щит упал на прохожих. На кадрах видно, как из-за сильного ветра масштабная конструкция рухнула на проходящих мимо четырех человек.

Пострадавших сразу достали из-под вывески и оказали первую медицинскую помощь. У одного человека диагностировали перелом лодыжки, у другого – травму шеи. Еще двое отделались легкими повреждениями, сообщает китайский канал Jilin Television.