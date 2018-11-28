Огромный рекламный щит рухнул на прохожих: видео
Из-за сильных порывов ветра огромный билборд упал на прохожих в Китае.
Фото: RU_CHP: Первый по происшествиям, Вконтакте
Видео: RU_CHP: Первый по происшествиям, Вконтакте
В провинции Цзилинь в Китае гигантский рекламный щит упал на прохожих. На кадрах видно, как из-за сильного ветра масштабная конструкция рухнула на проходящих мимо четырех человек.
Пострадавших сразу достали из-под вывески и оказали первую медицинскую помощь. У одного человека диагностировали перелом лодыжки, у другого – травму шеи. Еще двое отделались легкими повреждениями, сообщает китайский канал Jilin Television.