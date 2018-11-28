В Киеве радикалы попытались захватить ТРЦ и закидали его дымовыми шашками

В Киеве радикалы подожгли дымовые шашки внутри торгового центра Ocean Plaza, в связи с чем сотрудникам службы безопасности ТРЦ пришлось эвакуировать всех посетителей.

По словам националистов, торговый центр принадлежит российским бизнесменам. Таким образом, радикальная организация выразила свой протест.

Как сообщили представители торгового комплекса, вандалы захватили рабочие места администраторов и информационной стойки, из-за чего работа персонала была в значительной степени затруднена.

Один из посетителей ТЦ запечатлел на видео устроенную радикалами акцию и момент эвакуации, после чего запись была опубликована в соцсетях.

На настоящий момент работа торгового центра так и не была возобновлена.