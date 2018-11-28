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Группа Serebro объявила о распаде

Дарья Муромова
22:24 28.11.2018
Первой о решении покинуть группу заявила Ольга Серябкина, после чего стало известно, что коллектив покинут и остальные участницы.
Группа Serebro объявила о распаде
Фото: serebro_official, Instagram

Популярная российская группа Serebro объявила о распаде. Первой о решении покинуть группу заявила Ольга Серябкина, после чего стало известно, что коллектив покинут и остальные участницы - Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук. Состав завершит свое существование в феврале 2019 года, об этом в своем Instagram написала Серябкина.

«Про меня вы знаете - первые концерты MOLLY объявлены, альбом пишется, а я готовлюсь. Про девочек могу сказать то же самое - мы все трое продолжаем делать музыку. Только теперь по отдельности. Мы безумно друг друга любим...», - объяснила Серябкина.

Продюсер проекта Максим Фадеев в своем профиле также прокомментировал ситуацию и поделился воспоминаниями и эмоциями.

«Serebro – это, наверное, моя самая большая гордость и боль одновременно. Задумывая делать женское трио 12 лет назад, я и сам не знал, на что себя обрекаю. Думал – будет проект, ориентированный на Азию, будем неспешно расти, идти к успеху и… бомба взорвалась», - рассказал Фадеев.

Группа Serebro была образована в 2006 году, а уже через год она выступила в финале конкурса «Евровидение», заняв третье место.

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