Путин внес поправки в систему пенсионного страхования

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации РФ.

Минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование теперь будет рассчитываться из однократной величины минимального размера оплаты труда. Срок расчетного периода составит календарный год, а взносы должны быть уплачены не позднее 31 декабря текущего года.

Также в законе уточнен порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов для тех, кто вступил в добровольное пенсионное страхование. Если такое заявление подано в Пенсионный фонд в пределах расчетного периода, то размер взносов определяется пропорционально календарным месяцам, в течение которых человек состоял в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию.