В Кремле прокомментировали британское гражданство Брилева

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о наличии у российского тележурналиста Сергея Брилева двойного гражданства. Он выразил недоумение в связи с тем, что история имеет столь широкий резонанс в обществе.

«Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он не является госслужащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются», - заявил Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что наличие второго гражданства ни в коем случае не должно являться поводом для критики.

Более того Песков уточнил, что знаком с Брилевым и что телеведущий не единожды доказывал, что является «абсолютным патриотом».

Так, по его словам, Кремль не видит «никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона».

Ранее сообщалось, что российский ведущий и заместитель директора ГТК «Россия» Сергей Брилев подтвердил, что является как гражданином РФ, так и гражданином Великобритании, отметив, что он не имеет доступа к гостайнам, а значит, не нарушает никаких законов.