СМИ: керченского стрелка кремировали и похоронили под чужим именем

Владислава Рослякова, который 17 октября устроил массовый расстрел и последующее самоубийство в политехническом колледже в Керчи, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом сообщает «360» со ссылкой на свой источник.

После керченской трагедии многие сочувствующие матери Рослякова начали присылать деньги на похороны 18-летнего стрелка и письма с поддержкой. Неизвестные также написали письмо бабушке Владислава - тоже Галине, - в котором поддержали ее и называли Рослякова «жертвой жизненных обстоятельств».

Суммарно была собрана 101 тысяча рублей, все деньги пошли на похороны.

Соседка Галины Росляковой рассказала, что после трагедии женщина месяц лежала в больнице, после вышла на работу, но жить в прежней квартире не смогла. Теперь она снимает жилье по неизвестному никому адресу, потому что оставаться на старом месте небезопасно.

Напомним, 17 октября четверокурсник политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по преподавателям и учащимся, подорвал самодельную бомбу и застрелился сам. В результате ЧП погибли 20 человек, более 50 были ранены.