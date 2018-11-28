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Уголовное дело возбуждено после крушения Ми-26 авиакомпании Utair

Дарья Михалина
20:55 28.11.2018
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, совершившего жесткую посадку.
Фото: СК РФ

Следователи продолжают расследование по факту крушения вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по региону.

Напомним, в результате ЧП один человек погиб, еще пятеро – пострадали. Жесткая посадка произошла 28 ноября, приблизительно в 16.00 по местному времени, в 50 километрах от вертолетной площадки поселка Харьягинский.

Известно, что авиасудно принадлежало авиакомпании Utair. По предварительным данным, причинами крушения могли послужить ошибки пилота или отказ двигателя. Кроме того, неблагоприятные погодные условия также могли спровоцировать аварию.

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