В своем стиле: Саакашвили призвал устроить протесты из-за выборов в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал население не признавать результаты президентских выборов. Политик считает, что демократические выборы не имеют ничего общего с действительностью, потому что правительство контролирует все процессы.

«Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа», - сказал Саакашвили.

Он также подчеркнул, что общество должно взять собственную свободу в свои руки, иначе Грузия не выживет, сообщает «Рустави-2».

Напомним, сейчас в Грузии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют Саломе Зурабишвили при поддержке правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. На 17 часов 28 ноября явка составила 47,31% по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК).