В Роскосмосе назвали сроки лунной программы России

Роскосмос совместно с РАН в течение трех месяцев сформирует лунную программу России, которая будет рассчитана до 2040 года. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Программа будет полностью сформирована в несколько этапов, после чего ее представят правительству и президенту.

В сообщении подчеркивается важность исследования и освоения Луны. Тем не менее, как отметил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, идея создания окололунной станции выглядит непривлекательно в связи с высоким уровнем радиации около земного спутника и отсутствием для станции большого количества научных задач.

«Луна - наиболее логичная цель, при этом мы говорим именно о поверхности Луны. Окололунная станция гораздо менее интересна, так как из-за высокой дозы радиации космонавты не могут находиться там постоянно и научных целей для этой станции не так много», - пояснил он.

Ранее Роскосмос объявил, что первая высадка российских космонавтов на Луну с миссией на две недели планируется после 2030 года.