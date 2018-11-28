Боевики ИГИЛ* изготавливали химические боеприпасы в здании больницы в Дейр-эз-Зоре

По подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ* в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами, сообщили в Минобороны России.

«Непосредственным наполнением мин химическими веществами занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов, прошедших соответствующую подготовку за рубежом», - заявили в российском военном ведомстве.

Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских Сирийских демократических сил (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе населенного пункта Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

«Обстрел позиций СДС должен быть произведен боевиками ИГИЛ* с направления, где дислоцированы близлежащие сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать по ним массированные удары авиации США», - подчеркнули в Минобороны.

Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике организован мониторинг обстановки в провинции Дейр-эз-Зор.

Для своевременного выявления угрозы отравления мирных жителей химическими веществами в провинцию в Дейр-эз-Зор будет направлен мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки с российскими специалистами.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.