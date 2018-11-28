В Киево-Печерской лавре началась опись церковного имущества
Минкульт начал опись церковных ценностей храмов УПЦ МП еще осенью.
Фото: Sadak Souici, Le Pictorium, Globallookpress
Представители Министерства культуры Украины начали опись имущества и мощей в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Минкульт начал опись церковных ценностей храмов УПЦ МП еще осенью, при этом церкви Киевского патриархата такой инвентаризации не подлежат.
Процедура проводится в Ближних или Антониевых пещерах – это комплекс пещер в Лавре, где находятся захоронения печерских подвижников и основателя Печерского монастыря – преподобного Антония, сообщает «Страна.UA».
Киево-Печерская лавра – это один из первых монастырей Киевской Руси, важнейшая православная святыня.
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины передал Константинополю Андреевскую церковь в Киеве. В свою очередь в РПЦ рассказали о начале гонений на прихожан УПЦ.