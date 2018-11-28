Новые доказательства намеренного вторжения и внушительный арсенал: эксперты изучают задержанные суда ВМСУ

На борту задержанных в Керченском проливе кораблей обнаружен целый боевой арсенал. Среди них крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, запас снарядов, а также артустановки. Все эти находки пойдут как улики по возбужденному уголовному делу.

Стоит отметить, что пушки на борту украинских судов были приведены в боевое положение. Более того, они были направлены в сторону кораблей береговой охраны РФ.

Кроме того, в рубке одного из суден обнаружена памятка основных сигналов судоходства.

В настоящий момент по делу ведется расследование. Оружейный склад изучают оперативники, а обнаруженные записи изучают эксперты. По последним данным, эти документы служат новыми доказательствами намеренного вторжения на российскую территорию.

Напомним, конфликт разгорелся 25 ноября, когда корабли ВМС Украины незаконно вторглись на территорию РФ. Несмотря на требования российских пограничников, суда отказались покидать территорию. После чего все корабли были задержаны ФСБ РФ.

У моряков изъяли ряд документов, из которых следует, что украинские суда направились из Одессы в Бердянск. Согласно плану, транзит должен был осуществиться скрытно около Керченско-Еникальского канала.