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Россия призвала ОЗХО провести проверку в Алеппо после химатаки

Дарья Муромова
19:36 28.11.2018
По мнению Александра Лаврентьева, инцидент в Алеппо требует серьезного разбирательства со стороны международных организаций.
Россия призвала ОЗХО провести проверку в Алеппо после химатаки

Организация по запрещению химического оружия должна провести инспекцию районов Алеппо, которые подверглись атаке хлором. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Лаврентьев отметил, что этот инцидент требует серьезного разбирательства со стороны международных организаций. Также чиновник считает, что эксперты ОЗХО должны немедленно выехать в пострадавшие районы и зафиксировать факт нарушения гуманитарного права, пишут РИА Новости.

Ранее стало известно, что боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющими веществами. При этом 46 человек, в том числе восемь детей, пострадали. Инцидент произошел 24 ноября.

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