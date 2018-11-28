СК предъявил обвинения боевику, участвовавшему в нападении на Буденновск

Следствие предъявило обвинения в терроризме и убийствах участнику группировки Шамиля Басаева Черхигову Хазваху Шамшиденовичу, участвовавшего в захвате заложников в 1995 году в Буденновске в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Он обвиняется в участии и совершении нападений в составе вооруженной группы, убийстве двух или более лиц и захвате заложников.

Уточняется, что расследование по делу продолжается. Следователи устанавливают конкретные действия, предпринятые обвиняемым, и его роль в банде.

В результате вооруженного нападения террористов на город Буденновск 14 июня 1995 года погибли 129 его жителей, еще 415 получили ранения. Всего за совершение аналогичного преступления с 1995 по 2013 год был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы 31 участник преступления.