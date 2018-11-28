Пентагон: США не планируют строить военную базу на Украине

США не проводят переговоры с Украиной по поводу создания военной базы на территории страны. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

Ранее стало известно, что власти Украины просят США установить военный объект на своей территории для обеспечения безопасности страны. Об этом написали «Известия», ссылаясь на источники в правящих кругах Незалежной.

Напомним, после задержания украинских моряков ФСБ РФ во время их незаконного проникновения на территорию России президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.

Сегодня, 28 ноября, были арестованы все моряки, задержанные на трех украинских судах в Керченском проливе. Суд назначил наказание в виде двух месяцев заключения в СИЗО.