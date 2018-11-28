Стало известно, почему не состоялся телефонный разговор Порошенко и Путина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о поступившем после инцидента в Керченском проливе запросе на телефонный разговор со стороны Петра Порошенко. Однако беседа с Кремлем не состоялась.

Ушаков объяснил, что для осуществления разговора необходимо согласовать ряд пунктов, среди которых, например, совместимость графиков.

«С учетом этого запрос был, а разговора не было», - добавил он.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что пытался связаться с Владимиром Путиным после инцидента, произошедшего в Керченском проливе. Однако, по его словам, попытки оказались безуспешны. В связи с чем украинскому президенту пришлось обратиться за помощью к Ангеле Меркель.

Напомним, 25 корабли ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России. Члены экипажа не реагировали на требования погранслужбы ФСБ покинуть воды, после чего все суда были задержаны.

По данному факту возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы, а все украинские моряки, нарушившие границу РФ в Керченском проливе, были арестованы.