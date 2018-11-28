Порошенко передислоцирует украинские войска ближе к российским границам

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в связи с введением военного положения в нескольких регионах страны войска будут передислоцированы. Об этом он сказал во время встречи с жителями Черниговской области, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы осуществим передислокацию войск, будем охранять границу, в том числе границу с РФ в Черниговской области, чтобы войска врага не вошли внутрь государства», - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина должна «держать оружие наготове» на территории Запорожской и Донецкой областей и у побережья Азовского моря.

Ранее Порошенко призвал украинских военнослужащих повышать уровень боевой подготовки.

Также он заявил, что государство находится под угрозой полномасштабной войны, в связи с тем, что на Украине введено военное положение. Согласно опубликованному администрацией украинского президента указу, военное положение в стране вводится с 26 ноября сроком на 30 дней.