В Москве увеличат подачу тепла из-за холодов

Компания «МОЭК» увеличит подачу тепла в Москве из-за прогнозируемого похолодания до - 11 градусов ночью. Об этом сказано на сайте теплоснабжающей организации.

Диспетчеры оперативно корректируют подачу тепла в зависимости от температуры воздуха на улице. По установленному плану температурное значение при - 5 градусах составляет 96 градусов в теплосети, при - 15 — 125 градусов, при - 22 — 130 градусов.

Компания просить граждан быть внимательными: не приближаться к местам парения и не наступать в горячую воду на улице.