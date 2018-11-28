В работе канатной дороги в Москве произошел свой из-за кибератаки

В Москве компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись кибератаке, из-за чего перевозка пассажиров была времена прекращена.

«Сотрудники Московской канатной дороги, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров», - передает сообщение пресс-службы агентство «Москва».

Представители пресс-службы канатной дороги, извинились перед всеми пассажирами за предоставленные неудобства.

Напомним, канатная дорога открылась 26 ноября. Она соединяет спорткомплекс «Лужники» и Воробьевы горы. Всего на дороге функционирует два маршрута: спортивный («Воробьевы горы – Новая лига») и туристический («Воробьевы горы – Лужники»).