Кабмин Украины одобрил передачу Константинополю Андреевской церкви

Кабмин Украины передал в постоянное пользование Константинопольскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве. Такое постановление было принято на заседании правительства, сообщает издание Українські Новини.

«Передать в постоянное бесплатное пользование Представительству двора Вселенского патриархата в Украине объекты недвижимого имущества - Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" согласно с перечнем, который прилагается», - говорится в постановлении.

В перечне указывается основное помещение церкви, стилобат на 1 и 2 этажах и купольная часть.

Напомним, что в октябре этого года украинская Рада решила передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Константинопольскому патриарху Варфоломею. Седьмого ноября украинский президент Петр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». Согласно подписанному закону, Андреевская церковь на безвозмездной основе передается на постоянное пользование Константинополю.