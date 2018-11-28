Древние наскальные рисунки оказались изображением звездных систем

Наскальные изображения животных, относящиеся к периоду палеолита и неолита оказались картами звездных систем, сообщают на сайте Эдинбургского университета.

Ранее предполагалось, что на скалах изображены сцены охоты и бытовые картины. Но после долгого изучения учеными пещер в Испании, Турции и Франции стало ясно, что эти рисунки создавались по типовому образцу и говорят об астрологических познаниях древних людей.

Исследователи утверждают, что уже 40 тысяч лет назад люди наблюдали положение звезд и отслеживали время.

Более того, найденные изображения во французской пещере Ласко свидетельствуют о столкновении метеорита с Землей, которое произошло около 15 тысяч лет до нашей эры.