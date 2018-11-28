Названы предварительные причины крушения Ми-26 в НАО

В Ненецком автономном округе произошла жесткая посадка вертолета Ми-26.

Как рассказали «Звезде» в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в приблизительно в 50 километрах от вертолетной площадки поселка Харьягинский. Информация об инциденте поступила в ведомство в 15:47 по местному времени.

Уточняется, что связаться с бортом не удается в связи с погодными условиями. В ближайшее время на место выдвинутся спасатели.

Известно, что авиасудно принадлежало авиакомпании Utair. Тем не менее, маршрут вертолета и точная версия случившегося остаются устанавливается.

По предварительным причинам, крушение могло произойти из-за ошибки пилота или отказа двигателя. Кроме того, неблагоприятные погодные условия также могли спровоцировать ЧП.

Напомним, в результате инцидента один человек погиб, еще пятеро – пострадали.