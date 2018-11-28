Суд арестовал всех украинских моряков, нарушивших границу РФ в Керченском проливе

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января командира дивизиона ВМС Украины, капитана 2 ранга Дениса Гриценко. Ранее он был задержан при нарушении государственной границы РФ на бронекатере «Бердянск» в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать меру пресечения Гриценко Денису в виде заключения под стражу до 25 января», - цитирует приговор судьи РИА Новости.

Кроме того Киевский районный суд Симферополя вынес решения в отношении еще восьми человек, участвовавших в провокации в Керченском проливе - Андрея Драча, Владимира Лисового, Вячеслава Зинченко, Андрея Шевченко, Юрия Безъязычного, Евгения Семидоцкого, Богдана Небылицы и Олега Мельничука. Так же как и Гриценко, они арестованы до 25 января. В понедельник в Симферополе были арестованы еще 15 членов экипажей украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

В минувшее воскресенье корабли ВМСУ, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу РФ. Члены экипажа не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться. Тогда для задержания украинских моряков пришлось применить оружие. Всего на кораблях находились 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ. По данным ЦОС ФСБ, представители спецслужб соседнего государства координировали провокации.

По данному факту возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы.