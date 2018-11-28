Директору клиники, в которой умирал Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение

Главу реабилитационного центра «Феникс», в которой умирал известный российский актер Дмитрий Марьянов, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала «Звезде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

«Директору реабилитационного центра “Феникс” предъявлено обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медуслуг, не имея на то законных оснований лицензии, повлекшим по неосторожности смерть человека», - заявила она.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно препараты, при этом не выясняя наличия у него заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению лекарственных средств.

Кирюшина заявила, что несмотря на многократные жалобы актера на плохое самочувствие, имея показания для госпитализации долгое время не вызывали скорую, чем лишили его квалифицированной и своевременной помощи.

В настоящее время запланировано проведение ряда следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Марьянов скончался 15 октября прошлого года по дороге в больницу подмосковной Лобни. Ему было 48 лет.