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Эстония стала самой пьющей страной в Европе

Дарья Муромова
17:16 28.11.2018
По данным экспертов, один человек потребляет 15,35 л чистого спирта в год в Эстонии.
Эстония стала самой пьющей страной в Европе
Фото: fotosol, imagebroker.com, Globallookpress

Эстония стала лидером среди стран Европы по потреблению алкоголя. Данный рейтинг составили эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» и представили его на пресс-конференции в ТАСС.

По данным экспертов, один человек потребляет 15,35 л чистого спирта в год в Эстонии. На втором месте находится Литва (13,61 л), замыкает тройку Чехия – 12,99 л. В рейтинге видно, что к числу мало потребляющих алкоголь стран относятся Греция (6,52 л), Италия (7,08 л) и Швеция (7,18 л).

Представители проекта уточнили, что этот рейтинг составлялся на базе статистики, которая представлена в открытых источниках. Например, информацию об уровне потребления спиртного в Европе эксперты искали в данных 194 государств-членов ВОЗ и использовали другие сведения из области здравоохранения.

Федеральный проект «Трезвая Россия» начал свою работу в 2012 году и направлен на поддержание коммуникации между государственными, общественными и религиозными организациями для решения проблем наркомании и алкоголизма в РФ.

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