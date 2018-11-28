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Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря

Вадим Иванов
17:09 28.11.2018
Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря
Фото: Пресс-служба президента РФ

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник главы государства уточнил, что сначала в этот день утром Путин встретится за завтраком с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после пройдут двусторонние встречи, в том числе с Трампом.

«Могу подтвердить, что стороны (Путин и Трамп) условились о месте и времени проведения такой встречи», - сказал Ушаков.

Говоря о темах, которые затронут на встрече главы государств, помощник российского президента перечислил двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, проблематику Корейского полуострова, ядерную программу Ирана, ситуацию в Сирии, а также допустил, что Путин и Трамп могут затронуть инцидент в Керченском проливе.

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