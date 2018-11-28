Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник, в результате инцидента один человек погиб, еще пятеро – пострадали. Характер их травм оценивается как легкий.

Посадка произошла в недалеко от города Нарьян-Мар. Как сообщается, грузовой вертолет принадлежит компании Utair.

Одной из версией крушения рассматривается ошибка пилота, другой – отказ техники. Тем не менее, точные причины ЧП в настоящий момент не установлены, их еще предстоит выяснить.