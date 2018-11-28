Русским приходам Константинополя в Европе предложили перейти в Московский патриархат

Русская православная церковь предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Решение было озвучено после того, как Константинополь заявил о роспуске предстоятелей русских православных церквей на Западе.

При этом, как заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов, РПЦ в свою очередь не давала согласия на переход своих общин на Западе в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Он напомнил, что еще в 2003 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предлагал объединиться в составе единого округа Русской Церкви. Однако тогда развития предложения не последовало. Как приводит ТАСС слова Балашова, есть вероятность того, что в нынешних условиях, «тема вновь обретет актуальность».

Ранее сообщалось, что священный синод Вселенского Патриархата отменил патриарший томос 1999 года и распустил архиепископство русских православных церквей в Западной Европе, несмотря на обещания не разрывать отношения с РПЦ.