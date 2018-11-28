Глава МИД Италии снес виллу мафии с помощью экскаватора: видео

Маттео Сальвини, глава итальянского МИД, собственноручно решил снести особняк мафиозного клана в Риме.

На видео видно, как министр надевает строительную каску, садится в кабину экскаватора и начинает сносить здание. Политик пообещал сносить все незаконные постройки и преследовать криминалов.

Эта вилла принадлежала влиятельному мафиозному клану. Ранее полиция изъяла у гангстеров восемь особняков, в которых нашли деньги, драгоценности и наркотики, пишет итальянское издание La voce del trentino.