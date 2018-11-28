В ФРГ заявили, что инцидент в Керченском проливе не повлияет на «Северный поток-2»

Германия приняла к сведению критику со стороны Украины в связи с недостаточно активной позицией по инциденту в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны при нарушении государственной границы России, данная ситуация в отношении газопровода «Северный поток-2» ничего не меняет. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Правительство ФРГ, приняло эту критику к сведению, но она ничего не изменит в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический», - приводит ТАСС слова официального представителя правительства ФРГ.

«Он имеет политическую составляющую, а именно вопрос о роли украинского транзита российского газа после 2019 года. Мы всегда подчеркивали, что в данном вопросе необходима ясность», - отметил Зайберт.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля - «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» - нарушили госграницу РФ. Корабли совершали опасные маневры, не подчинялись требованиям остановиться, после чего были задержаны.