МИД Эстонии вызвал российского посла после ЧП в Керченском проливе

МИД Эстонии вызвал российского посла Александра Петрова после инцидента в Керченском проливе. В ведомстве также призвала Россию «незамедлительно освободить корабли и членов их команд».

Кроме того, в эстонском МИДе заявили, что Россия «обязана гарантировать» свободную навигацию украинским кораблям и судам других стран в Керченском проливе и Азовском море на основании международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию на своей странице в Facebook.

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их», - отметила Захарова.

Захарова добавила, что участие Таллина в регуляции международных проблем малозаметно, но, добавила дипломат, «это не повод не напомнить миру о своем существовании».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу Российской Федерации, совершали опасные маневры и никак не реагировали на призывы российской стороны. В результате погони все судна были задержаны ФСБ РФ. Сейчас проходят судебные заседания, более половины из 24 моряков арестованы на два месяца.