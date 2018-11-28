Суд арестовал сотрудника СБУ после инцидента в Керченском проливе

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года сотрудника СБУ Андрея Драча, которого российские пограничники задержали за незаконное вторжение в территориальные воды РФ на бронекатере «Николь».

Драчу предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ – незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

Обвиняемый заявил в суде, что не хотел нарушать границу России и узнал о случившемся только после начала радиоэфиров.

Адвокат подтвердил, что Драч является сотрудником СБУ и выполнял поставленные ему служебные задачи. Однако задержанный не был членом экипажа и не принимал никаких решений на корабле. При этом у Драча не обнаружили никаких документов, удостоверяющих его личность, пишет «Крыминформ».

Напомним, ранее, 27 ноября, 15 из 24 украинских моряков арестовали на два месяца. Они нарушили госграницу России и были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. После этого президент Украины Петр Порошенко объявил в своей стране военное положение на 30 дней.