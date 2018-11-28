«Пена сойдет»: Путин о дальнейших отношениях народов России и Украины

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 10-м инвестиционном форуме заявил, что, несмотря на разногласия и конфликты, россияне и украинцы – братские народы. Так, по его мнению, спустя время отношения между жителями обеих стран полностью стабилизируются, а политическая «пена сойдет».

Тем не менее, комментируя инцидент в Керченском проливе, президент подчеркнул, что произошедшее не что иное, как провокация, организованная Петром Порошенко. А киевские власти продолжают успешно «продавать антироссийские настроения».

«Киеву все сходит с рук, если захотят младенцев на завтрак - им, наверное, подадут», - с иронией добавил Путин.

Напомним, конфликт разгорелся 25 ноября, когда корабли ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России. Несмотря на требования российских пограничников, суда отказались покидать территорию. После чего все корабли были задержаны ФСБ РФ.

У моряков изъяли ряд документов, из которых следует, что украинские суда направились из Одессы в Бердянск. Согласно плану, транзит должен был осуществиться скрытно около Керченско-Еникальского канала.