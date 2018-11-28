Хинштейн потребовал от Жириновского 10 млн рублей за оскорбления в эфире

Александр Хинштейн подал иск на 10 млн рублей в отношении Владимира Жириновского. Поводом для обращения в суд стала ссора между депутатом Госдумы от «Единой России» и лидером партии «ЛДПР» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Представитель депутата Шота Горгадзе рассказал «Звезде», что Хинштейн обратился в Тверской суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей к Жириновскому. В прямом эфире лидер «ЛДПР» назвал Хинштейна «мерзавцем и подонком», а также обвинил в том, что «такие как он разворовали страну».

Адвокат политика добавил, что главная цель иска – не сумма взыскания, а восстановление доброго имени Хинштейна, потому что лидер «ЛДПР» нанес серьезный ущерб репутации представителю «Единой России».

Суд принял иск, однако дата заседания пока не назначена.