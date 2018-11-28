Путин ответил на вопрос журналиста, как будет выглядеть Россия после его ухода

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, как будет выглядеть страна после его ухода.

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь!» - заявил российский лидер во время выступления на 10-м ежегодном инвестиционном форуме.

Весной этого года Путин одержал победу на выборах президента России. За него в качестве главы государства отдали голоса 56,4 миллиона россиян. На этот пост жители страны избрали Путина в четвертый раз.