«Стреляют себе не в ногу, а чуть выше»: Путин о тех, кто уводит доллар от России

Россия не ставила перед собой задачу уйти от доллара, однако была поставлена в такое положение, что другого выхода у властей попросту нет. Об этом в ходе своего выступления на 10-м ежегодном инвестиционном форуме заявил Владимир Путин.

Тем не менее, российский лидер подчеркнул, что уход от американской валюты идет плавно и не во вред РФ, в то время как те, кто уводит доллар от России, по словам Путина, «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

При этом президент отметил, что российская экономика способна адаптироваться к любым сложностям и создает все необходимые условия для внутреннего развития.

Ранее сообщалось, что во время инвестиционного форума Путин анонсировал создание независимых от SWIFT системы Россией и ее партнерами.