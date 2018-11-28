Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко

Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе, который произошел в минувшее воскресенье, 25 ноября. По мнению российского лидера, в случившемся есть признаки заготовленной заранее провокации. Путин предположил, что попытка прорыва украинских моряков к российским границам стала лишь предлогом для киевских властей ввести военное положение на Украине.

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», - сказал глава РФ в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет».

Президент также подчеркнул, что российские пограничники в Керченском проливе «выполняли свои функции по защите госграницы».

В воскресенье, 25 ноября три корабля ВМС Украины - буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» нарушили российскую границу в Керченском проливе. На требование пограничников и спецслужб остановиться украинские моряки не отреагировали. Вскоре корабли были задержаны с применением оружия. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело.

Удастся ли Петру Порошенко за время военного положения повысить свой низкий рейтинг? Вероятна ли отмена встречи Трампа и Путина из-за ситуации в Керченском проливе? И можно ли верить словам украинского лидера о том, что обстановка в Донбассе в связи с введением военного положения не ухудшится? На эти вопросы в новом выпуске программы «Между тем» ответит военный обозреватель Виктор Баранец. Смотрите программу 28 ноября в 23:15 на «Звезде».